PRESSEMITTEILUNG



Anhaltend hohe Investorennachfrage

EV Digital Invest AG: Investment Community finanziert >3 Mio. Euro für Immobilienprojekt in Rekordzeit

- Neubau-Projekt in München in rund 2 Minuten voll finanziert

- Viele Minuten-Finanzierungen in herausforderndem Marktumfeld

- Neues Dashboard

Berlin, 30. März 2022. Einen erneuten Platzierungsrekord vermeldet die Plattform für digitale Immobilieninvestments Engel & Völkers Digital Invest: In nur 127 Sekunden wurden kürzlich von privaten Anlegern die 3.050.000 Euro Kapital für das Projekt "Elegantes Wohnen nahe der Isar" eingesammelt. Das aktuelle Rekordprojekt finanziert den Neubau von zwei eleganten Stadtvillen in München.



Die starke Investorennachfrage, verbunden mit der Tendenz zu sehr kurzen Finanzierungszeiten, habe sich schon bei vorherigen Finanzierungskampagnen abgezeichnet. "Bereits im vergangenen Jahr gab es mehrere Millionenfinanzierungen, die wir in unter drei Minuten finanziert haben. Das zeigt, wie hoch der Anlagedruck bei den privaten Investoren ist", sagt Marc Laubenheimer, der zusammen mit Tobias Barten Vorstand der im Juni 2017 gegründeten Plattform ist. "Die Tatsache, dass eine so schnelle Finanzierung in der aktuell allgemein schwierigen Wirtschaftssituation gelungen ist, zeugt auch von dem enorm großen Vertrauen unserer Anleger", ergänzt er. "Dieses konnten wir in den vergangenen Jahren stetig aufbauen, weil alle unsere Projekte planmäßig oder sogar vorzeitig mit vollem Zins zurückgezahlt wurden."

Neues Dashboard für die Anleger

Parallel entwickelt Engel & Völkers Digital Invest die Plattform laufend weiter, um das Nutzererlebnis für die Anleger zu optimieren: So wurde ein neues Investment-Dashboard entwickelt, über das Anleger ihre Investitionen bei Engel & Völkers Digital Invest jederzeit einsehen und verwalten können. "Für ein bestmögliches Portfolio-Management können Anleger mit unserem neuen Dashboard beispielsweise interaktiv zwischen unterschiedlichen Darstellungen und Analysen ihrer Investitionen wechseln. Mithilfe zahlreicher individueller Diagramme können sie nun beispielsweise mögliche Klumpenrisiken erkennen und dies in zukünftigen Anlagen berücksichtigen", so Laubenheimer. Damit werde es Anlegern leicht gemacht, ihre persönliche Anlagestrategie langfristig zu verfolgen. Anleger können am Computer, aber auch mobil über die App von Engel & Völkers Digital Invest investieren und Informationen abrufen.

Starke Expansion seit Gründung

In den knapp fünf Jahren seit ihrer Gründung hat die digitale Immobilieninvestment-Plattform stark expandiert: Mehr als 160 Mio. Euro wurden über die Plattform für mehr als 60 Projekte bereits finanziert. Neben Neubau- und Bestandsfinanzierungen in ganz Deutschland waren darunter auch mehrere Logistik- sowie Neubau-Wohnprojekte in Spanien.

Die seit Gründung erwirtschaftete Rendite über alle Investitionen liegt aktuell bei 5,9 % p.a. Knapp 50 Mitarbeiter arbeiten für das Berliner Unternehmen, das seinen Sitz in der Joachimsthaler Straße 12 hat, direkt am Kurfürstendamm.

Über Engel & Völkers Digital Invest

Engel & Völkers Digital Invest, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, wurde 2017 gegründet. Hauptsitz der Plattform für digitale Immobilieninvestments ist Berlin. Im Fokus der Plattform steht die Finanzierung von Bauvorhaben, Bestandsimmobilien und Grundstücken für Bauträger, Bestandshalter und Projektentwickler. Sie bietet privaten Investoren die Möglichkeit, sich Seite an Seite mit Engel & Völkers Digital Invest an den Projekten zu beteiligen. Dabei setzt die Plattform auf Projekte mit einem Mezzanine-Anteil von 1 bis 6 Millionen Euro und einem Gesamtvolumen von bis zu 50 Millionen Euro.

Engel & Völkers Digital Invest ist Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers.



