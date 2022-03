Welch' eine Komplettexplosion! Die Aktie von windeln.de (WKN: WNDL20) ist schon gestern um +65% auf einen Xetra-Schlusskurs von 1,65 € in die Höhe geschossen, heute Morgen geht es fröhlich weiter: In der Spitze erklimmt das Papier bei Tradegate 3,15 €, das sind nochmal +90%! Leser unseres Live Chats jubeln über exorbitante Gewinne, denn sie bekamen gestern um 11.16 Uhr einen entsprechenden Hinweis. Aber was zum Teufel ist bei windeln.de los? windeln.de ...

Den vollständigen Artikel lesen ...