Nordex legt nach Zahlen zu: Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Seitdem die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554) am 24.2.22 bei 11,30 Euro auf ein neues Jahrestief zurückgefallen war, legte sie bis zum 9.3.22 um 66 Prozent auf bis zu 18,73 Euro zu. Danach reduzierte sich der Aktienkurs bis zum 28.3.22 wieder auf 14 Euro. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das Jahr 2021, in dem ein negatives Konzernergebnis von 230,2 Millionen Euro bekannt gegeben wurde, legte die Aktie wegen positiven Ausblicks zu und setzte sich am 30.3.22 mit einem fünf-prozentigen Kursplus bei 15,40 Euro an die Spitze der TecDAX-Werte.

Nach der Bestätigung der vorläufigen Eckdaten bekräftigte das Analysehaus Jefferies & Company mit einem Kursziel von 20 Euro ihre Kaufempfehlung für die Nordex-Aktie. Kann sich die Nordex-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Niveau von Anfang März bei 18,50 Euro annähern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 16 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 16 Euro, Bewertungstag 15.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000HR9GXE3, wurde beim Aktienkurs von 15,40 Euro mit 1,44 - 1,49 Euro gehandelt.

Kann sich die Nordex-Aktie in einem Monat wieder auf 18,50 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,05 Euro (+105 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 12,479 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 12,479 Euro, BV 1, ISIN: DE000DV9Y242, wurde beim Aktienkurs 15,40 Euro mit 3,07 - 3,10 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Nordex-Aktie auf 18,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 6,02 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 11,319 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,319 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH5XG24, wurde beim Aktienkurs 15,40 Euro mit 0,43 - 0,44 Euro quotiert.

Legt die Nordex-Aktie auf 18,50 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,71 Euro (+61 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de