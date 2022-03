Gablitz (www.fondscheck.de) - Thorsten Welgen, Experte vom "ZertifikateReport", stellt in einer aktuellen Ausgabe ETCs der BNP Paribas auf Rohöl vor.Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine habe die Preise für Rohöl deutlich steigen lassen. Der nächstfällige Brent-Futures-Kontrakt an der ICE habe im Hoch Anfang März mit 128 US-Dollar notiert, für die in Nordamerika gängigere Sorte West Texas Intermediate WTI seien an der NYMEX bis zu 120 US-Dollar gezahlt worden. Anleger, die es für unwahrscheinlich halten würden, dass sich die OPEC durch eine Erhöhung der Fördermengen rasch auf die Seite des Westens schlage und somit Russland verprelle, könnten das aktuelle Niveau von 112 US-Dollar (WTI 105 US-Dollar) zum Einstieg nutzen. Die BNP biete jeweils drei ETCs auf Brent und WTI an, die eine Partizipation ermöglichen und außerdem durch Hinterlegung von Sicherheiten das Emittentenrisiko für Anleger (nahezu) komplett eliminieren würden. ...

