Das Accelerator-Programm umfasst nationale Fahrpläne und Regierungsgespräche in Ägypten, Indien, Thailand und Kolumbien, die den Startschuss für die lokale Phase der globalen Netto-Null-Verpflichtung für 2050 geben

Große Zement- und Betonhersteller aus der ganzen Welt starten die erste Welle von Net Zero Accelerators in Indien, Thailand, Ägypten und Kolumbien, um die nationalen Industrien bei der Erreichung der Dekarbonisierungsziele bis 2050 zu unterstützen.

Die Accelerators werden eine Reihe von Dekarbonisierungshebeln identifizieren und einsetzen, die lokale Faktoren widerspiegeln und den besten Ansatz zur Erreichung der Netto-Null-Ziele darstellen.

Die Initiativen signalisieren den Beginn der nationalen und regionalen Phase des globalen Fahrplans zur Klimaneutralität bis 2050 der GCCA, der die Bedeutung lokaler Maßnahmen und politischer Entscheidungen hervorhebt, um die Zement- und Betonindustrie bei der Erfüllung ihrer Dekarbonisierungsverpflichtungen zu unterstützen.

Die ersten Phasen des Accelerator-Programms konzentrieren sich auf den globalen Süden, um die Dekarbonisierung dort voranzutreiben, wo der Bedarf an Gebäuden und Infrastruktur am dringendsten ist.

Die Accelerator-Initiative wurde auf der MENA-Klimawoche der UNFCCC in Dubai vorgestellt.

Die Global Cement and Concrete Association (GCCA) hat heute eine Reihe von Net Zero Accelerator-Initiativen gestartet, um die nationalen Zement- und Betonindustrien bei der Dekarbonisierung im Einklang mit dem globalen Fahrplan der Industrie zur Klimaneutralität bis 2050 der GCCA zu unterstützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220329005501/de/

Cement and Concrete Industry Launches Net Zero Accelerators Across the World Including Focus on the 'Global South' (Graphic: Business Wire)

Die erste Welle von Accelerators wird in Ägypten, dem späteren Gastgeberland der COP27, sowie in Indien, Thailand und Kolumbien starten. Auf diese Länder zusammen entfallen etwa 10% der weltweiten Zement- und Betonproduktion. Beton, ein lokales und dauerhaftes Material, ist von grundlegender Bedeutung für die Bewältigung der Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung, mit denen viele Teile der Welt konfrontiert sind, wie etwa Bevölkerungswachstum, zunehmende Verstädterung und der Bedarf an widerstandsfähigeren Infrastrukturen und Gemeinschaften angesichts des raschen Klimawandels.

Weltweit verursacht die Herstellung von Zement und Beton etwa 7% der CO2-Emissionen. Der globale Plan zur Vermeidung dieser Emissionen bis 2050 erfordert, dass alle Teile der Welt die Reduzierung der CO2-Emissionen beschleunigen. Im Rahmen des Accelerator-Programms werden die Hindernisse für die Dekarbonisierung in den Zielländern ermittelt und wichtige Maßnahmen empfohlen. Dazu gehört die Förderung von Regierungsmaßnahmen, die sofortige Auswirkungen haben können, wie z. B. ein besseres Recycling, die Nutzung von Abfällen als Alternative zu fossilen Brennstoffen und andere Praktiken der Kreislaufwirtschaft. Außerdem sollen Leuchtturmprojekte bestimmt werden, mit denen die Emissionen in den nächsten Jahrzehnten vollständig beseitigt werden können, z. B. Technologien zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff.

Thomas Guillot, Chief Executive der GCCA, sagte: "Letztes Jahr ist unsere Branche eine bahnbrechende globale Verpflichtung zur Klimaneutralität eingegangen. Dies ist der nächste logische Schritt, bei dem wir unseren Fokus von einem globalen Fahrplan auf entschlossenes lokales Handeln verlagern."

"Beton wird noch jahrzehntelang das weltweit am häufigsten verwendete Baumaterial sein. Daher ist die globale Zusammenarbeit zwischen Regierungen und Industrie von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Netto-Null-Ziele erreicht werden. Unsere Net Zero Accelerators werden einer Reihe von Zielländern Zusammenarbeit und Unterstützung anbieten, um sie bei der Dekarbonisierung und der Anpassung an den globalen Fahrplan zu unterstützen. Ich bin stolz darauf, die erste Phase des Accelerator-Programms zu starten, um diese Länder bei der Einführung umweltfreundlicherer Technologien zu unterstützen und gemeinsam auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Ich rufe nun weitere Partner in der ganzen Welt auf, sich uns anzuschließen und Teil dieser Bewegung zu werden."

Seine Exzellenz Dr. Mahmoud Mohieldin, der hochrangige ägyptische UNFCCC-Champion der COP 27, sagte: "Ein Großteil der Infrastruktur, die die Welt braucht, um die großen globalen Herausforderungen zu bewältigen wie die Bekämpfung der Armut, der Bedarf an sauberem Wasser und Energie sowie an sicheren und erschwinglichen Wohnungen muss erst noch gebaut werden."

"Zement und Beton werden eine entscheidende Rolle bei der Schaffung einer gesünderen, widerstandsfähigeren und kohlenstofffreien Welt spielen, da sich die Industrie auf eine schnelle und vollständige Dekarbonisierung zubewegt. Daher freuen wir uns, die Net Zero Accelerator-Initiative zu unterstützen, die Entwicklungsländern hilft, ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Wir arbeiten daran, alle Branchen und Länder bei ihren Klimazielen zu unterstützen, um eine nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen. Die uneingeschränkte und bereitwillige Beteiligung eines Sektors, der für 7-8% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist, ist von entscheidender Bedeutung, um zum Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 beizutragen, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2°C und so nah wie möglich an 1,5°C zu begrenzen."

Das Accelerator-Programm besteht aus drei Elementen: i. nationale Fahrpläne für Netto-Null-Emissionen, einschließlich Emissionsprognosen, Reduktionshebel, politische Erfordernisse und das Engagement der Industrie; ii. die Identifizierung und Finanzierung von groß angelegten ‚Leuchtturmprojekten' zur Senkung des Kohlenstoffausstoßes; und iii. politische Dialoge mit nationalen Regierungen, um den Übergang zu beschleunigen.

Die GCCA arbeitet mit der Zement- und Betonindustrie vor Ort zusammen und wird eng mit politischen Entscheidungsträgern, Konstrukteuren und dem Bausektor zusammenarbeiten, um bei der Bewältigung von Beschaffungs- und Ressourcenproblemen zu helfen und den Geschäftsnutzen umweltfreundlicherer Technologien zu demonstrieren, die in größerem Umfang eingesetzt werden sollen.

Die Accelerators werden dazu beitragen, die Zement- und Betonindustrie der Phase-1-Länder auf die 2050 Net Zero Roadmap der GCCA auszurichten, die bei ihrer Vorstellung im vergangenen Jahr die weltweit größte Verpflichtung einer Schwerindustrie zur Dekarbonisierung darstellte. Der Fahrplan legt einen Weg zur vollständigen Dekarbonisierung bis 2050 fest ein Ziel, das mit dem Pariser Abkommen zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C übereinstimmt. Die Maßnahmen des Fahrplans, die bis 2030 zu einer Verringerung der konkreten Emissionen um 25% führen sollen, werden im Vergleich zu einem Business-as-usual-Szenario verhindern, dass fast 5 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangen.

Leuchtturmprojekte und eine neue Tranche von Accelerator-Projekten der zweiten Phase werden im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben.

-Ende-

Hinweise für Redakteure:

Über die GCCA:

Die im Januar 2018 gegründete Global Cement and Concrete Association (GCCA) widmet sich dem Ziel, den Beitrag des Sektors zum nachhaltigen Bauen zu entwickeln und zu stärken. Die GCCA ist bestrebt, in Zusammenarbeit mit Industrieverbänden sowie Architekten, Ingenieuren und Innovatoren in der gesamten Wertschöpfungskette des Bauwesens innovatives Denken zu fördern. Auf diese Weise zeigt der Verband, wie Betonlösungen den globalen Herausforderungen des Bauwesens und den Zielen der nachhaltigen Entwicklung gerecht werden können, und demonstriert gleichzeitig eine verantwortungsvolle industrielle Führungsrolle bei der Herstellung und Verwendung von Zement und Beton. Der Hauptsitz der GCCA befindet sich in London (Großbritannien). Die GCCA ergänzt und unterstützt die Arbeit von Verbänden auf nationaler und regionaler Ebene.

Die GCCA arbeitet mit einer Reihe von wichtigen Partnern zusammen. Sie leitet gemeinsam mit dem Weltwirtschaftsforum die Initiative Concrete Action for Climate der Mission Possible Partnership. Die GCCA ist auch ein offizieller Accelerator für das Race to Zero.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220329005501/de/

Contacts:

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Ed Coy

GCCA@BCW-global.com