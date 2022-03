NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 370 Franken belassen. Die Kursschwäche sollte nur von kurzer Dauer sein, schrieb Analyst Richard Vosser am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf einen Studienrückschlag für den Krebs-Antikörper Tiragolumab. Es stünden bereits die Ergebnisse einer anderen Studie, diesmal zum nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC), vor der Tür, bei der die Erfolgsaussichten deutlich besser seien./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 07:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 07:57 / BST

CH0012032048