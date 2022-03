Berlin (ots) -Bei den beliebtesten Reisezielen über das Osterfest im April stehen Städtetrips hoch im Kurs. Die Nachfrage nach dem Klassiker Mallorca ist nach wie vor am stärksten, wenn deutlich auch geringer als 2021. Dafür ist der Trip auf die Sonneninsel erschwinglicher als im Vorjahr und auch als vor der Pandemie. Die Deutschen sehnen sich aber vor allem auch nach Städtereisen - und London, Paris und New York sind wieder im Kommen. Das ermittelte die Reisesuchmaschine momondo.Die Deutschen bekommen dieses Jahr ihren Lieblingsurlaubsort Mallorca zum Schnäppchenpreis. Die Sonneninseln liegt wie so oft auf Platz eins der Suchanfragen für Flüge zur Osterzeit. Die in diesem Jahr aber besonders sonnige Nachricht: Die Preise für Flüge liegen um fast sieben Prozent, für Hotelübernachtungen sogar um die Hälfte unter dem Vorjahreswert und um rund 20 Prozent unter den durchschnittlichen Übernachtungspreisen von vor der Pandemie. So wird der Urlaub auf der Baleareninsel gar zum Geheimtipp für Sparfüchse und Sonnenanbeter. Die übrigen Plätze der Top 10 Reiseziele gehört den Metropolen.Nachfrage-Boom bei Städten: Deutsche sehnen sich nach Urlaub in MetropolenGegen den allgemeinen Reisetrend, eher entlegen gelegene Destinationen zu bevorzugen, zieht es deutsche Osterurlauber in diesem Jahre verstärkt wieder in die pulsierenden Metropolen dieser Welt, vor allem in die Europas. Mit Istanbul, Lissabon, London, Paris oder Rom sind Top-Städtereiseziele zurück auf der Urlauber-Flugroute, für Ostern in der Ferne wird am meisten nach Flügen nach Dubai, New York und Bangkok gesucht. Mit optimaler Mischung aus Großstadtflair und Sandstränden positioniert sich Barcelona auf Platz 2 des Flugsuche-Rankings.Hotels in einigen Städten deutlich günstiger als im VorjahrWährend die Preise für Flüge zwar tendenziell gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind - außer für London, hier sind sie leicht gesunken -, zeigt ein Blick auf die durchschnittlichen Preise für Hotelübernachtungen, dass sich ein Trip in einige Top-Städte sehr lohnen kann: In Paris liegt die Hotelübernachtung beispielsweise bei durchschnittlich 127 EUR, was einer Reduktion von rund zehn Prozent im Vergleich zu 2019 entspricht, in Barcelona sinkt das Preisniveau um rund 28 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum in 2019 auf 108 EUR im Schnitt. Wer in den Big Apple New York möchte, der nächtigt für rund 22 Prozent weniger als noch Ostern 2019, für einen durchschnittlichen Preis von 200 EUR.Top 10 Reiseziele nach Flugsuche1. Palma de Mallorca2. Barcelona3. Istanbul4. Lissabon5. London6. Dubai7. New York8. Paris9. Bangkok10. RomAuch in Deutschland liegen die Städte vornIn Deutschland sind die Top 5 bei der Hotelsuche ebenfalls Städte: Berlin (durchschnittlicher Preis für eine Hotelübernachtung: rund 94 EUR), Hamburg (110 EUR), Köln (97 EUR), München (86 EUR) und Frankfurt am Main (85 EUR).Laure Bornet, General Manager KAYAK EMEA sagt zum Osterreisetrend: "Die klassischen Destinationen Mallorca und Barcelona sind nach wie vor Lieblinge der Deutschen. Wir sehen aber den deutlichen Trend, dass es sie in diesem Jahr vor allem vermehrt in die Metropolen dieser Welt zieht. London, Paris und New York sind wieder im Rennen mit teils sehr gutem Preisniveau. Für Reisende ist das Angebot in den Osterferien sehr vielfältig und attraktiv, auch Sparfüchse kommen auf ihre Kosten."Am 9. April wird es wohl voll auf den Flughäfen, am 10. April entspannt sich die Lage wiederBei der Wahl des Reisezeitraums starteten die meisten Suchanfragen für den Osterurlaub mit dem Abreisedatum 9. April - also dem Samstag vor Karfreitag, der auf Platz eins der meistgesuchtesten Reisedaten landet. Die auf momondo.de durchgeführten Flugsuchen mit einem Abflug am 9. April sind um 105% höher als die Suchen für Flüge mit einem Abflug am nächsten Tag. Es ist also davon auszugehen, dass die deutschen Flughäfen am 9. April besonders voll sein werden. Der Expertentipp an alle Reisenden: Erst am 10. April in den Urlaub starten.Im Trend: ExtraurlaubDie Feiertage nutzen viele auch dafür, ihren Urlaub zu verlängern. So beträgt die durchschnittliche Reisedauer laut den Suchen neun Tage. Praktisch: Durch die zwei Feiertage müssen Arbeitnehmende in Deutschland nur acht Tage ihres Jahresurlaubs nehmen und können dafür zwei volle Wochen Freizeit genießen.* Basierend auf Suchanfragen für Flüge und Hotels auf momondo.de zwischen dem 01.02.2022 und 23.03.2022 für den Reisezeitraum 08.04.2022 und 18.04.2022 im Vergleich zu Suchanfragen zwischen dem 01.02.2021 und 23.03.2021 für den Reisezeitraum 26.03.2021 und 05.04.2021 und zu Suchanfragen zwischen dem 01.02.2019 und 23.03.2019 für den Reisezeitraum 12.04.-22.04.2019. Alle Flugpreise sind Durchschnittspreise für Economy und Return. Über momondo:Die Reisesuchmaschine momondo.de findet und vergleicht Preise für Flüge, Hotels und Reiseangebote. momondo hat viele Preise gewonnen und wird von internationalen Medien wie der New York Times, CNN, Frommer's und The Daily Telegraph empfohlen. momondo hat seinen Unternehmenssitz in Kopenhagen und hilft Reisenden in über 30 internationalen Märkten. momondo wird von KAYAK geführt und ist Teil von Booking Holdings Inc.(NASDAQ: BKNG).