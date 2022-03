DGAP-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Personalie

SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Wechsel des CFO



30.03.2022 / 11:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc Release Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Wechsel des CFO Heidelberg, 30. März 2022 - Der Verwaltungsrat der SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN DE0007203705) hat sich heute mit Prof. Dr. Heiner Diefenbach, geschäftsführender Direktor und Chief Financial Officer (CFO) der SNP, einvernehmlich darauf geeinigt, dass Prof. Diefenbach zum 31. März 2022 als geschäftsführender Direktor abberufen und die SNP verlassen wird. Der Verwaltungsrat dankt Prof. Diefenbach für seine gut zweijährige Tätigkeit als CFO der SNP. Der Prozess für die Suche nach einem Nachfolger wird umgehend eingeleitet. Der Verwaltungsrat hat außerdem beschlossen, Prof. Dr. Thorsten Grenz mit sofortiger Wirkung zum geschäftsführenden Direktor der SNP zu berufen. Prof. Grenz wird interimsweise als CFO der SNP fungieren, bis die Suche nach einem neuen CFO abgeschlossen ist. Er ist ein erfahrener Manager und Finanzexperte, der in verschiedenen Unternehmen sehr erfolgreich als CFO und CEO aktiv war. Da Prof. Grenz die SNP seit Anfang dieses Jahres in Finanzthemen beraten hat, ist er mit der SNP, ihrem Geschäftsmodell und ihrer Strategie sowie ihren Finanz- und Geschäftsprozessen bereits vertraut. Ansprechpartner SNP: Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com 30.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de