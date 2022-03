Die Vereinbarung zwischen Fortescue Future Industries und dem deutschen Energiekonzern sieht vor, dass das australische Unternehmen bis 2030 fünf Millionen Tonnen grünen Wasserstoff nach Deutschland, in die Niederlande und andere europäische Städte liefert. "Für uns ist das eine Ausgabe von mindestens 50 Milliarden Australische Dollar. Und das begrüße ich", sagte Fortescue-Gründer Andrew Forrest auf einer Pressekonferenz in Berlin.von pv magazine Australien Der Fortescue-Magnat Andrew "Twiggy" Forrest bezeichnete das Wasserstoff-Abkommen als "eines der größten Energieabkommen der Welt" und will ...

