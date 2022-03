In Indien sind Insidern zufolge mehrere Reifenunternehmen wegen des Verdachts möglicher Wettbewerbsverstöße durchsucht worden. Darunter ist auch das Vertriebsbüro des deutschen Konzerns Continental in der Stadt Faridabad, wie der Dax-Konzern am Mittwoch bestätigte. Continental kooperiere vollumfänglich mit den Behörden, sagte ein Sprecher. Wegen der laufenden Ermittlungen äußere man sich nicht zu Einzelheiten. Die Aktie von Continental verlor mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...