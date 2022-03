Berlin (ots) -ShareSpace (https://www.sharespace.work/de) und Partner wie St.Oberholz (https://sanktoberholz.de/), Techspace (https://www.techspace.co/locations/kreuzberg) and US+ (https://www.usberlin.co/us-plus-coworking-berlin) zeigen mit der ShareSpaceWithUkraine (https://www.linkedin.com/signup/cold-join'session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fhashtag%2Fsharespacewithukraine&trk=public_post_share-update_update-text) Kampagne Flagge und bieten Flüchtlingen aus der Ukraine flexible Büroräume in Deutschland an."Wir möchten unsere Unterstützung und Solidarität mit den vom Krieg betroffenen Ukrainern zum Ausdruck bringen und helfen, indem wir einen sicheren Arbeitsraum zur Verfügung stellen. Gemeinsam mit unseren Partnern kostenlose Office Passes für Unternehmer an, die zur Umsiedlung gezwungen sind und einen Arbeitsplatz benötigen." so Robert Chmielewski, Mitgründer und CEO von ShareSpace.Die Kampagne ShareSpaceWithUkraine (https://www.linkedin.com/signup/cold-join'session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fhashtag%2Fsharespacewithukraine&trk=public_post_share-update_update-text) wurde vor kurzem von ShareSpace in Polen und Ungarn mit den dortigen Partnern Chillispaces (https://chillispaces.com/en/), CIC (Cambridge Innovation Center) (https://www.linkedin.com/company/cicnow?trk=public_post_share-update_update-text), myhive offices (https://www.linkedin.com/company/myhive-offices?trk=public_post_share-update_update-text), (https://www.linkedin.com/company/o4coworking?trk=public_post_share-update_update-text) House of Business Budapest (https://www.linkedin.com/company/house-of-business-budapest?trk=public_post_share-update_update-text), (https://www.linkedin.com/company/o4coworking?trk=public_post_share-update_update-text)District Hall Warsaw (https://venturecafewarsaw.org/programs/district-hall/), (https://www.linkedin.com/company/o4coworking?trk=public_post_share-update_update-text) Solutions.Rent (https://www.linkedin.com/company/solutions-rent-coworking?trk=public_post_share-update_update-text), (https://www.linkedin.com/company/biznes-spot-sp-z-o-o-centrum-wirtualnego-wsparcia-biznesu?trk=public_post_share-update_update-text)Neon Flex (https://www.linkedin.com/company/neon-flex?trk=public_post_share-update_update-text), Biznes Spot - centrum wsparcia biznesu (https://www.linkedin.com/company/biznes-spot-sp-z-o-o-centrum-wirtualnego-wsparcia-biznesu?trk=public_post_share-update_update-text), Workin (https://www.linkedin.com/company/workin-senatorska?trk=public_post_share-update_update-text), Biznes Zone (https://www.linkedin.com/company/biznes-zone?trk=public_post_share-update_update-text), Venture Café Warsaw Foundation (https://www.linkedin.com/company/venturecafewarsaw?trk=public_post_share-update_update-text) gestartet.Betroffene können sich unter folgendem Link registrieren https://lnkd.in/gVR3Cfjm und werden umgehend kontaktiert um geeignete Lösungen für einen Arbeitsplatz zu finden.Anbieter von Büroflächen die gerne helfen und sich an der Kampagne beteiligen möchten können sich mit Dorota Figiel (https://pl.linkedin.com/in/dorota-figiel?trk=public_post_share-update_update-text) in Verbindung setzen.Pressekontakt:Grigorij Richtersgrig@filmsunited.coOriginal-Content von: ShareSpace sp. z o.o., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162331/5184295