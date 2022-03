Nach der kräftigen Erholung zu Wochenbeginn gibt der DAX am Mittwoch wieder nach. Rund ein Prozent notiert der deutsche Leitindex kurz vor Mittag im Minus. Seit dem Dienstagshoch hat der DAX damit bereits 300 Punkte verloren. Schuld ist neue Skepsis, was das Vorgehen Russlands im Ukraine-Krieg betrifft.Russland hatte angekündigt, militärische Kampfhandlungen in Teilen der Ukraine einzuschränken. Ob diese Maßnahmen wirklich von Dauer sind, wird aber zunehmend bezweifelt. Die Ukraine und die USA sehen ...

