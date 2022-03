Mit einem Plus von mehr als sieben Prozent zählt die Encavis-Aktie am Mittwoch im schwächeren Marktumfeld zu den stärksten Werten an der Börse. Dank einer starken Prognose am Dienstagabend zeigen sich die Anleger nach dem gestrigen Rücksetzer wieder optimistisch. Die Aktie hat ein starkes Kaufsignal generiert.Mit dem Kurssprung hat Encavis ein neues 52-Wochen-Hoch generiert. Der Wind- und Solarparkbetreiber profitiert einerseits von der deutlich verbesserten Stimmung für Green-Tech-Aktien am Markt. ...

