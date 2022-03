DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Technische Schwierigkeiten bei der Zeichnung der Anleihe 2022/2027 über die Deutsche Börse erfolgreich behoben



30.03.2022 / 12:00

FC Schalke 04: Zeichnun g der Anleihe 2022/2027 wieder über die Deutsche Börse möglich



Technische Schwierigkeiten bei der Zeichnung der Anleihe 2022/2027 über die Deutsche Börse erfolgreich behoben Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. teilt mit, dass die Zeichnung der neuen Inhaberschuldverschreibung 2022/2027 (ISIN: DE000A3MQS49) der Königsblauen über die Deutsche Börse wieder möglich ist. Probleme im Zeichnungsprozess, die aufgrund der Einordnung der Anleihe wegen des Bundesliga-Bonus bei einzelnen Banken aufgetreten waren, konnten behoben werden. Eine Zeichnung über die Deutsche Börse kann noch bis zum 13. April 2022 erfolgen. Die Anleihe mit einer Laufzeit bis zum 5. Juli 2027 wird mit einem festen Zinssatz von 5,5 % p.a. verzinst und enthält einen einmaligen Bundesliga-Bonus von 2 % bei Aufstieg des FC Schalke 04 in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2025/2026. Die Bezeichnung der Anleihe durch einzelne Banken, z.B. als Zertifikat, kann hiervon abweichen. Die Zeichnung kann alternativ bis zum 8. April 2022 wie gewohnt über die Homepage des S04 unter https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/anleihe-2022-2027/ erfolgen. Pro gezeichneter Unternehmensanleihe über die Webseite mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR erhält der Anleger zusätzlich einen Zeichnungsbonus in Höhe von 5,00 Euro. Inhaber der Anleihe 2016/2023 erhalten über ihre Depotbank die Möglichkeit, ihre Stücke in solche der neuen umzutauschen. Für jede umgetauschte Anleihe 2016/2023 im Nennwert von 1.000,00 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2022/2027 im Nennwert von ebenfalls 1.000,00 Euro sowie einen Bonusbetrag in Höhe von 15,00 Euro und die vollen Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen für die laufende Zinsperiode bis zum 14. April 2022 (ausschließlich). Der Wertpapierprospekt der neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 der Königsblauen steht zum Download unter https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/anleihe-2022/ oder https://www.bourse.lu zur Verfügung. Für Rückfragen oder bei Problemen mit der Zeichnung wird gebeten, sich per E-Mail an wertpapier@schalke04.de zu wenden.



Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022 und zum Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts enthalten, der nach seiner Billigung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe 2022 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF stellt keine Befürwortung des Emittenten oder der Qualität der Anleihe dar.

