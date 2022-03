Der Wissenschaftler Markus Feifel erhält den bayrischen Hugo-Geiger-Preis für seine Arbeiten zu Tandem-Solarzellen. Er hat darüber am Fraunhofer ISE promoviert. Der Hugo-Geiger-Preis 2021 geht an Markus Feifel für seine Forschung zu Tandem-Solarzellen. Darüber berichtet das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE , an dem er seine Promotion durchgeführt hat. Es geht dabei um eine komplexe und sehr leistungsfähige Solarzelle mit III-V Halbleitermaterialien im Tandem mit Silizium. Sie habe ...

