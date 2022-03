Hannover (www.anleihencheck.de) - In der vorherigen von uns kommentierten Handelswoche stand eindeutig die Dual-Tranche der Europäischen Kommission im Namen der EU, so auch der Ticker, im Fokus, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.Zur Erinnerung: Es sei eine zehnjährige Anleihe mit einem Volumen von EUR 10 Mrd. im Rahmen des NGEU-Programms und ein EUR 2,17 Mrd. schwerer 15-jähriger Social Bond (SURE-Programm) begeben worden. Die Analysten der NORD/LB möchten diesen Abschnitt daher mit ergänzenden Informationen zu den durchgeführten Transaktionen beginnen: Mit dem NGEU-Deal habe die EU im Rahmen des NGEU-Programms in 2022 bisher EUR 20 Mrd. emittiert und damit 40% ihres NGEU-Fundingziels für das erste Halbjahr in 2022 erreicht. Zu erwarten seien demnach noch weitere EUR 30 Mrd. innerhalb der nächsten drei Monate. Übrigens: Die EUR 2,17 Mrd. des Social Bond sollten zur Unterstützung kurzfristiger Beschäftigungsprogramme in Polen, Portugal und Ungarn verwendet werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...