Die Schweizer Digital-Branche schaut weiterhin äusserst optimistisch gestimmt in die unmittelbare Zukunft. Die Werte im Swico ICT Index erreichen gar historische Spitzenwerte.Zürich - Die Schweizer Digital-Branche schaut weiterhin äusserst optimistisch gestimmt in die unmittelbare Zukunft. Die Werte im Swico ICT Index erreichen gar historische Spitzenwerte. Die Daten wurden nach Aufhebung der meisten Coronamassnahmen und vor dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine erhoben - zu einem Zeitpunkt also, an dem eine Potenzialanalyse ohne einschränkende...

