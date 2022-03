Auch das KMU-Geschäft legt erneut zu. Die Kundenzahlen in den anderen Services blieben 2021 stabil. Der Umsatz im Quickline-Verbund bewegt sich mit 245 Mio Franken auf Vorjahresniveau.Nidau - In einem anhaltend herausfordernden Markt verzeichnet Quickline im Geschäftsjahr 2021 weiteres Wachstum in Mobiltelefonie (+12.9%) und IPTV (+16.0%). Auch das KMU-Geschäft legt erneut zu. Die Kundenzahlen in den anderen Services bleiben stabil. Der Umsatz im Quickline-Verbund bewegt sich mit 245 Mio Franken auf Vorjahresniveau. Die Kundenzufriedenheit ist weiter gestiegen.

