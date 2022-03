Die Stimmung an den Kapitialmärkten hellt sich spürbar auf. Dennoch drücken diverse Konfliktherde weiter auf die Kurse. Markus Sievers, Geschäftsführer von Apano Investments, stellt seinen Stimmungsindex vor.Der erfahrene Kapitalmarktexperte Markus Sievers legt im Interview mit Martin Kerscher von w:o TV den Finger in die Wunde: Ja, der Apano-Stimmungsindex deute derzeit auf ein besseres Klima an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...