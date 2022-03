Hamburg (ots) -Täglich nutzen 6,1 Millionen Menschen die Radioangebote des Norddeutschen Rundfunks. Im Sendegebiet des NDR sind es 5,3 Millionen. Das ist das Ergebnis der Media-Analyse 2022 Audio I. NDR Info erreicht mit 798.000 Hörerinnen und Hörern bundesweit einen neuen Bestwert. NDR 1 Radio MV ist reichweitenstärkstes Programm in Mecklenburg-Vorpommern.Im Norden hören 9,1 Millionen Menschen täglich Radio, das entspricht 74,3 Prozent der Norddeutschen. Die durchschnittliche Verweildauer im Norden liegt laut jüngster Media-Analyse bei 262 Minuten am Tag.NDR Intendant Joachim Knuth: "So viele Menschen wie noch nie hören NDR Info - ein Beweis dafür, dass die Norddeutschen den Informationsangeboten des NDR vertrauen und hier die Nachrichten und Einschätzungen finden, die sie gerade in krisenhaften Zeiten suchen. Die Konstanz der Landesprogramme und von NDR 2 sowie der erfreuliche Aufwärtstrend unseres jungen Programms N-JOY zeigen: Der NDR ist unverzichtbarer Teil des Alltags von Menschen aller Generationen und Regionen im Norden."Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:- NDR 1 Niedersachsen schalten in Niedersachsen täglich 1,27 Millionen Menschen ein, bundesweit sind es 1,57 Millionen. NDR 1 Niedersachsen bildet mit NDR 2 erneut eine Doppelspitze in Niedersachsen.- NDR 1 Welle Nord erreicht in Schleswig-Holstein 377.000 Hörerinnen und Hörer. Bundesweit sind es täglich 426.000 Menschen.- NDR 1 Radio MV ist wieder Marktführer und kommt in Mecklenburg-Vorpommern täglich auf 350.000 Hörerinnen und Hörer, bundesweit schalten täglich 370.000 ein.- NDR 90,3 - das Stadtradio für Hamburg - nutzen täglich 195.000 Menschen in Hamburg und bundesweit 404.000 Hörerinnen und Hörer.- NDR 2 bleibt mit 2,23 Millionen Hörerinnen und Hörern das meistgehörte Radioprogramm im Sendegebiet des NDR. Bundesweit erreicht NDR 2 täglich 2,53 Millionen Menschen. Der besonders für die Werbewirtschaft wichtige Wert "Hörer pro Durchschnittsstunde" von Montag bis Freitag liegt mit 808.000 stabil auf hohem Niveau. NDR 2 belegt im größten norddeutschen Bundesland Niedersachsen mit 1,42 Millionen Hörerinnen und Hörern Platz 1.- N-JOY, das junge Radioprogramm des NDR, steigert in Norddeutschland seine Tagesreichweite auf 811.000 Hörerinnen und Hörer, bundesweit sind es 980.000.- NDR Info erreicht im Sendegebiet täglich 731.000 Menschen, bundesweit sind es 798.000 - damit erzielt NDR Info einen neuen Höchstwert. Den Weitesten Hörerkreis bilden bundesweit 3,73 Millionen Menschen.- NDR Kultur hören in Norddeutschland täglich 193.000 Hörerinnen und Hörer, bundesweit sind es 226.000. Zum Weitesten Hörerkreis von NDR Kultur zählen bundesweit 1,83 Millionen Menschen.Die vorliegende MA 2022 Audio I ist die Konvergenzstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) für Radio und Audio. Alle angegebenen Daten beziehen sich auf Montag bis Freitag. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Online und DAB+.Tabellarische Übersichten über die Ergebnisse der MA 2022 Audio I für Norddeutschland finden Sie auf NDR.de:https://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/pressetabellen100.pdfhttps://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/pressetabellen102.pdfDie Ergebnisse der nächsten MA Audio werden am 13.07.2022 veröffentlicht.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5184524