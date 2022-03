Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen BioNTech-Aktionären zu hören. Die Aktie schießt nämlich um rund fünf Prozent nach oben. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 163,60 EUR. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Anmerkung der Redaktion: Startet BioNTech jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Bis dato hatten 163,00 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. BioNTech-Bullen können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...