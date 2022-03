Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat soeben seine Zahlen für das abgelaufene Quartal und damit auch für das Jahr 2021 veröffentlicht. Dabei haben die Mainzer beeindruckende Erfolge vorzuweisen. Denn im abgelaufenen Jahr konnte BioNTech insgesamt rund 19 Milliarden Euro erlösen. Davon verblieben insgesamt rund 10,3 Milliarden Euro als Gewinn im Unternehmen. Die Gewinnmarge liegt damit deutlich über 50 Prozent!

Diesen Gewinn will BioNTech nutzen, um massiv in Forschung und Entwicklung zu investieren. Insgesamt sollen die Ausgaben in diesem Zweig 2022 auf 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro steigen. Ein Plus von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig hat der Vorstand ein großes Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Für rund 1,5 Milliarden Euro sollen eigene Aktien zurückgekauft ...

