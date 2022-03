DJ Fresenius Kabi erhält EU-Zulassung für Pegfilgrastim Biosimilar Stimufend

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat Fresenius Kabi die Marktzulassung für Stimufend, einem Pegfilgrastim-Biosimilar, für alle Anwendungsgebiete des Referenzproduktes erteilt. Stimufend regt nach Angaben des Unternehmens das Wachstum bestimmter weißer Blutkörperchen an, die zur Vorbeugung oder Bekämpfung von Infektionen unerlässlich sind, was bei Patienten, die eine myelosuppressive Chemotherapie erhalten, häufig ein lebensbedrohliches Risiko darstellt. Es sei das erste für die Krebstherapie zugelassene Biosimilar-Molekül und das zweite in Europa zugelassene Biosimilar im Portfolio von Fresenius Kabi. Damit erweitert das Unternehmen sein auf Autoimmunerkrankungen und Onkologie ausgerichtetes Produktangebot.

