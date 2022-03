Auf seinem Yarrie-Lithium-Projekt in der australischen Provinz Western Australia hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) ein projektweites erstes Erkundungsprogramm abgeschlossen. Es hat zur Entdeckung mehrerer hochrangiger Ziele mit Lithium-Vorkommen geführt.Eine erste stichprobenartige Felduntersuchung nach der Übernahme des Projekts gefolgt von einer aus dem All per Satellit durchgeführten Hyperspektralanalyse ...

