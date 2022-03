Das Quantencomputing hat ein Hype-Problem. Startups im Bereich Quantencomputer sind in aller Munde, aber es ist unklar, ob sie in naher Zukunft etwas Brauchbares produzieren können. Das schreibt der prominente Quantenforscher Sankar Das Sarma von der US-amerikanischen University of Maryland in einem Essay für die MIT Technology Review und empfiehlt allen, "erst einmal tief durchzuatmen". Quantencomputing ist eine faszinierende Forschung, aber nicht viel mehr Dabei will der Forscher dem Quantencomputing nicht seinen Sinn absprechen. Die Forschung sei faszinierend, räumt er ...

