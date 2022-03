Victorinox löst die Migros nach acht Jahren an der Spitze des GfK Business Reflectors ab.Rotkreuz - Mit dem GfK Business Reflector ermittelt GfK mit einer bevölkerungsrepräsentativen Studie jährlich die renommiertesten Unternehmen und Non-Profit-Organisationen der Schweiz. Victorinox schafft es in diesem Jahr erstmalig auf den ersten Platz, nachdem die Migros das Ranking während den letzten acht Jahren anführte. Auf Rang zwei und drei folgen Migros und Zweifel. Das Ranking für Non...

Den vollständigen Artikel lesen ...