Köln (ots) -Nach dem sehr guten Start auf RTL+ kommt die Geschichte der "Friedmanns Vier" jetzt auch zu VOX. Die "Coming-of-Age"-Serie mit Tom Beck in der Hauptrolle erzählt die mitreißende Geschichte einer Familie im Ausnahmezustand. "Friedmanns Vier" zeigt berührend und lebendig zugleich, dass in jedem Verlust auch eine neue Chance steckt. VOX zeigt die Free-TV-Premiere der achtteiligen Serie ab Mittwoch, 27.04. um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. In den Hauptrollen sind Tom Beck als Mischko Friedmann, Picco von Groote als Emma sowie die Jungdarsteller:innen Anna-Lena Schwing als Maya, Kya-Celina Barucki als Tilda und Amadeo*Leo Arndt als Carl*a zu sehen.Bereits seit dem 19.12.21 überzeugt die Familienserie mit sehr guten Abrufzahlen auf RTL+. Auch bei Social Media sind die positiven Reaktionen überwältigend: So war die Serie 2021 eine der beliebtesten RTL+ Originals bei den Social User:innen und konnte mit 25 Posts 560K User:innen auf dem RTL+ Kanal auf Instagram erreichen. Hier ein paar Stimmen zu FriedmannsVier aus dem Netz:- Friedmanns Vier ist eine der besten deutschen Serien! Ich habe sie in zwei Tagen durchgeschaut - danke für die tollen Stunden!!!- So eine schöne Serie! Bitte mehr davon, die schauspielerische Leistung von @tombeckphotos und seinen Serienkindern ist überragend!- Die Serie ist super und ich hoffe sehr, dass es weitere Folgen gibt.- Habe heute die ganze Staffel von Friedmanns Vier durchgesuchtet. Ich hatte Gänsehaut, habe geweint, gelacht und so mitgefiebert. Alles, was eine gute Serie braucht. DANKE an das gesamte Team für so eine tolle Geschichte!!! Ich hoffe, es wird weitere Staffeln geben!- Auf jeden Fall Prädikat "sehenswert und unterhaltsam".- Eine super Serie mit viel Hintergrund und Lernerfolg, wenn man denn will! Super, bitte mehr davon.Hauke Bartel, Bereichsleitung Fiction RTL Deutschland: "Die Friedmanns sind nicht nur uns ans Herz gewachsen. Das zeigt auch die überwältigend positive Resonanz der RTL+ Zuschauer auf Social Media. Die Geschichte einer Familie im Ausnahmezustand trifft offensichtlich einen Nerv, schafft es zu berühren und zu unterhalten. Wir sind stolz auf die Serie und freuen uns riesig darauf, 'Friedmanns Vier' jetzt auch dem VOX-Publikum vorzustellen. In der Zwischenzeit sind wir bereits intensiv in der Entwicklungsarbeit um die Frage, wie die Geschichte der Friedmanns weitergehen könnte".Und darum geht's: Mischko Friedmann verliert bei einem tragischen Unfall Emma, die Liebe seines Lebens und Mutter seiner drei Kinder Maya, Tilda und Carla. Plötzlich hat Mischko alle Hände voll damit zu tun, seinen Kindern Halt zu geben und sie durch den Hindernisparcours des Erwachsenwerdens zu begleiten. Schließlich muss das Leben irgendwie weitergehen. Und das tut es - mit voller Wucht: Tilda verliebt sich Hals über Kopf in den "Bad Boy" Rokko, nichtsahnend, dass er in kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Auch die 11-jährige Carla verbirgt ein Geheimnis. Sie fühlt sich in ihrem Körper unwohl und spürt immer deutlicher: Eigentlich ist sie ein Junge. Und während die rebellische Teenager-Tochter Maya auf die schiefe Bahn zu geraten droht, macht Mischko eine folgenschwere Entdeckung, die die Familie erneut vor eine Zerreißprobe stellt. Gemeinsam schöpfen sie Kraft, stehen wieder auf und wachsen über sich hinaus."Friedmanns Vier" ist die erste fiktionale Produktion der Redseven Entertainment GmbH. Serienschöpferin Berit Walch, die auch alle Drehbücher verfasst hat, zeichnete gemeinsam mit Jobst Benthues als Produzent:in verantwortlich. Die Bildgestaltung übernahm Eugen Gritschneder. Regie führte Alexander Costea. Die Redaktion liegt bei Thomas Disch und Executive Producer Sylke Poensgen unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleitung Fiction RTL Deutschland. Gedreht wurden die acht Episoden von Juni 2021 bis Oktober 2021 in München und Umgebung.Pressekontakt:Leyla KarsakRTL Deutschland GmbHKommunikation RTL DeutschlandTelefon: 0221-45674233leyla.karsak@rtl.deLarissa MalyRTL Deutschland GmbHKommunikation RTL Deutschlandlarissa.maly@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5184694