Der börsenotierte Sportdaten-Anbieter Sportradar hat den Umsatz 2021 um 39 Prozent auf 561,2 Mio. Euro erhöht. Das EBITDA konnte um 33 Prozent auf 102,0 Mio Euro verbessert werden. Der Gewinn lag 16 Prozent höher bei 14,8 Mio. Euro. Für das laufende Jahr 2022 stellt das in der Schweiz ansässige und an der Nasdaq notierte Unternehmen einen Umsatz in der Range von 665 bis 700 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 123 und 133 Mio. Euro in Aussicht.

