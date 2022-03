Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection zeigt sich bei der Wochenbilanz nach dem starken Anstieg der Vorwoche diesmal nahezu unverändert. Der DAX konnte 2,1% zulegen. Die Outperformance unserer Trader seit dem Start Ende 2015 beträgt aktuell 15,8 Prozentpunkte. Top-Performer in dieser Woche ist mal wieder das wikifolio Szew Grundinvestment von Simon Weishar mit einem Plus von 4,6%.Das Anfang März neu in unser Dachwikifolio aufgenommene wikifolio Das genetische Alphabet gehört ohne Zweifel in die Kategorie "Spezialität". Aufgelegt wurde es vor knapp vier Jahren von dem studierten Philosophen Alfred Dobisch, der beruflich als Software-Entwickler für Finanzinstitute tätig ist. Trotz oder auch wegen seiner langjährigen Erfahrung mit Aktien-Investments ist Dobisch kein klassischer Trader oder Portfoliomanager, der ein aktives Risikomanagement betreibt oder sein Portfolio abhängig vom Marktumfeld umschichtet. Das Depot ist in der Regel voll investiert. Dementsprechend hat sich der Wert seines Portfolios seit vergangenem September im Tief auch fast halbiert. Nur wenige Anleger dürften das wikifolio bislang auf dem Schirm haben. Das investierte Kapital liegt bei rund 140.000 Euro, die jährliche Durchschnittsperformance seit Beginn beläuft sich aktuell auf gut 10%. Auf Jahressicht ging es um 9% nach unten. Wir beobachten das wikifolio unabhängig von diesen Kennzahlen allerdings schon länger mit großem Interesse und haben den ...

