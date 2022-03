Original-Research: ad pepper media International N.V. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.03.2022

Kursziel: 6,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



'Solid growth' für FY 2022 in Aussicht gestellt



ad pepper hat gestern den Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht und damit alle vorab kommunizierten vorläufigen Eckwerte weitestgehend bestätigt. Die nachfolgende Tabelle fasst die relevanten Kennzahlen zusammen. Zudem verweisen wir auf unsere Erläuterungen in den Comments vom 14.01. und 23.03.2022.



[Tabelle]



Qualitative Guidance für 2022: Für das laufende Geschäftsjahr ist das Unternehmen optimistisch, ein 'solides' Wachstum zu erreichen. Zurückzuführen ist dies auf die nach Unternehmensangaben anhaltende digitale Transformation, die zu einer weiteren Verschiebung von Werbebudgets in Online-Kanäle führen wird. Im Geschäftsbericht werden in diesem Zusammenhang zwei Analysen des Marktforschungsunternehmens eMarketer genannt. Diese stellen für 2022 einerseits ein Wachstum der weltweiten Werbeausgaben i.H.v. 11,0% yoy in Aussicht, wodrin neben digitalem Marketing auch analoge Formate wie Zeitungen, Magazine, Radio, TV und Out-of-Home subsummiert sind.



Eine weitere Analyse, die ausschließlich digitale Kanäle umfasst, geht in 2022 sogar von einem Wachstum von 16,2% yoy aus. Da ad pepper mit seinen Tochtergesellschaften ausschließlich als Online-Vermarkter mit Fokus auf Performance Marketing aktiv ist, dürfte das Unternehmen zu den wachstumsstärkeren der Werbebranche gehören. Den von uns avisierten Erlösanstieg i.H.v. 12,8% yoy halten wir somit für gut erreichbar und lassen unsere Prognosen daher unverändert. Das größte Risiko für die Guidance und unsere Prognosen besteht derzeit in einer sich spürbar verschlechternden Verbraucherstimmung infolge des Kriegs in der Ukraine.

Gute Marktposition von Webgains bestätigt: Maßgeblich für das Wachstum der Gruppe ist die Entwicklung des größten Segments Webgains (2021: 56,2% v. Umsatz). Die u.E. hohe Unternehmensqualität und starke Marktposition des Affiliate-Netzwerks wurde zuletzt z.B. im OMR Reviews 'Affiliate Netzwerke' bestätigt.



Webgains wurde dort in Q4/21 als einer der Marktführer ausgezeichnet. Darüber hinaus veröffentlichte OMR eine Übersicht der Wettbewerbslandschaft im Affiliate-Marketing. Die von uns angenommene starke Marktposition von Webgains wird darin eindrucksvoll bestätigt:



[Abbildung]



Fazit: ad pepper ist u.E. gut positioniert, um im laufenden Geschäftsjahr wieder etwas stärker zu wachsen als in 2021. Mit einem Cash-adjustiertem KGV 2023e i.H.v. 17,8x bzw. EV/EBITDA von 8,1x ist die Aktie zudem attraktiv bewertet. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 6,90 Euro.







