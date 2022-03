Atlanta, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) -YuppTV, eine der weltweit größten Online-Content-Streaming-Plattformen, erhält zum 5. Mal in Folge die Übertragungsrechte für die Tata IPL 2022 in 114 LändernAb dem 26. März werden die Fans in Indien und einer beträchtlichen Anzahl von Menschen auf der ganzen Welt an ihren Fernsehgeräten kleben, um die mit Spannung erwartete Tata IPL 2022 zu verfolgen, deren Streaming-Rechte von YuppTV für 114 Länder erworben wurden.Vom 26. März bis zum 29. Mai 2022 können YuppTV-Kunden die Spiele genießen und ihre Lieblingsmannschaften und -spieler bequem und sicher von zu Hause aus anfeuern. In diesem Jahr debütieren zwei neue Franchises - Gujarat Titans (GT) und Lucknow Super Giants (LSG) - neben den bestehenden Franchises - Chennai Super Kings (CSK), Delhi Capitals (DC), Kolkata Knight Riders (KKR), Mumbai Indians (MI), Punjab Kings (PBKS), Rajasthan Royals (RR), Royal Challengers Bangalore (RCB) und Sunrisers Hyderabad (SRH).Uday Reddy, Gründer und CEO von YuppTV, sagte: "Kricket war schon immer ein großer Publikumsmagnet, und die IPL hat das Format und die damit verbundene Spannung neu erfunden. Im Einklang mit dem Ziel, Kricket zu den Massen zu bringen, freuen wir uns, die Streaming-Plattform der Wahl zu sein, um die Reichweite auf 114 Nationen auf der ganzen Welt zu erweitern. Wir stellen sicher, dass unsere robuste Backend-Technologie ein unterbrechungsfreies Echtzeit-Streaming des Sports unterstützt, der Indien in Bezug auf internationale Ligen auf die Weltkarte gebracht hat.""Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit YuppTV fortzusetzen, das die indische Diaspora weltweit mit erstklassigen Inhalten versorgt. Die Tata IPL 2022 verspricht die größte und aufregendste Ausgabe seit ihrer Gründung zu werden", sagte Harry Griffith, Head of Acquisition & Syndication- Sports, Disney Star.Die Ligaspiele werden im Wankhede-Stadion, im Brabourne-Stadion und im DY Patil-Stadion in Mumbai sowie im MCA International Stadium in Pune ausgetragen. Das Turnier besteht in dieser Saison aus 74 Spielen.Die Spiele werden in den folgenden Regionen auf YuppTV übertragen:· Australien· Kontinentaleuropa· Südostasien (außer Singapur)· Malaysia· Mittel- und Südamerika· Zentralasien· Pazifische Inseln· Sri Lanka· Pakistan· Japan· Nepal· Bhutan· MaledivenÜber YuppTVYuppTV ist einer der weltweit größten internetbasierten TV- und On-Demand-Anbieter für südasiatische Inhalte und bietet mehr als 250+ TV-Kanäle, 3000+ Filme und 100+ TV-Shows in 14 Sprachen.Besuchen Sie https://www.yupptv.com/cricket (https://u6878319.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=5IdpUAhVc5GH6tZvUPczHiIozKLjX76RtDqlL5DbHTsSNX7eg-2BWw2-2B-2BP4szLn6sekF9e2N4lhylX0mT-2F0-2FiaCym5l9adHP0vTM10x2dfOcbBbsbtb67PtRxYdlHYR0ASzx30qa6wHYundTtc147FSXXGheyputVJd91BGy9-2BemmXpUAXL5zBASkV-2FUybS9f4BCETsp-2F5rDECyQYupTZ6sai-2B9Db1-2Bd7vVRdPgRv3NIkOSGfFJVm8LzSBFtgcsZ5yZhstqA5VOYNe8AJXxybUCnBC3bkzX-2FdPQvxLw3V5GTBEYjETCE2PrXjAcBZIjf9fgLUsA-2FUM-2BFMtNlG22pvGib2dSVmugv93hZcUxbinkTQSJ51aIzTV2-2BKIw1NDUEKsspRe_7dYBHQYLPraipv05v6J24YoN1FOOMFRSHf7-2FfGgWE0bTAcdlHL2dS8mGJY9JpTPxEiA5KzfHV4K-2BsHHNCYq3AFYuiP2pyONzaWw6QeFaaVN8mdJGfLQ3KtvY1FRqOybWSJ7hYoQzFH76mjkdhpvpaE3CtZWh9NbSMiqpH-2FnAbis0G7yXDSPR5m8QK-2BqNhVlQG6Few8Vi0C0iCGTDNExqKkw12nKXZRNOqkkCeEp2-2Frca-2BXBtmXds09QHENAxQck80ezfVPEsS4Bm9QpfufkWpA-3D-3D) für weitere Informationen.Foto https://mma.prnewswire.com/media/1774690/TATA_IPL_YuppTV.jpgPressekontakt:Manjusha Kundula,manjusha@yupptv.com,+91-9177278833Original-Content von: YuppTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134062/5184759