Wien (www.fondscheck.de) - In ihrem "Global Thematic Funds Landscape Report" stellt die Analysegesellschaft Morningstar fest: In den drei Jahren bis Ende 2021 hat sich das weltweit in Themenfonds verwaltete Vermögen auf 806 Milliarden US-Dollar fast verdreifacht, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...