Mainz (ots) -Das ZDF begleitet das christliche Osterfest von Palmsonntag bis Ostermontag mit Übertragungen von katholischen und evangelischen Gottesdiensten sowie mit Dokumentationen über die Arbeit auf einer Intensivstation, über ehrenamtliche Sterbebegleitung und über "Die Moral von der Geschicht'"."Den Weg Jesu gehen" lautet der Titel des Katholischen Gottesdienstes zum Palmsonntag, mit dem am 10. April 2022, 9.30 Uhr im ZDF, der programmliche Sendungsreigen zum christlichen Osterfest startet. In der 60-minütigen Live-Übertragung aus der Kirche Sankt Michael in Lohr am Main lädt Pfarrer Sven Johannsen mit Blick auf das Leiden Jesu dazu ein, sich in der Osterzeit gegen Unrecht und Not einzusetzen. In Lohr am Main wird noch die Tradition der Karfreitagsprozession gepflegt, in der die Leidensgeschichte Jesu dargestellt wird - vier Stationen davon sind bereits im Gottesdienst am Palmsonntag im ZDF zu sehen.Karfreitag und das Osterfest erinnern an Leiden, Sterben und Erlösung. Die Feiertags-Doku-Reihe "Leben ist mehr!" begleitet am Freitag, 15. April 2022, 13.30 Uhr im ZDF, Intensivpfleger Dominik Stark bei dessen Arbeit im Universitätsklinikum Köln. "Intensivpflege - ein täglicher Kampf ums Leben" ist der 15-minütige Film von Nathalie Suthor betitelt, der ab 15. April 2022, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek bereitsteht. Er zeigt einen Arbeitsalltag, in dem Dominik Stark der Präsenz des Todes mit der christlichen Überzeugung begegnet, dass die Auferstehung Jesus Christi Hoffnung auf das ewige Leben gebe."Was am Ende zählt - Ehrenamtliche im Einsatz" ist am Ostersonntag, 17. April 2022, 9.03 Uhr im ZDF, das Thema bei "37°Leben". Die Reportage, die ab Karfreitag, 15. April 2022, 8.00 Uhr in der ZDFmediathek bereitsteht, zeigt zwei ehrenamtliche Sterbebegleiterinnen privat und im Einsatz - ihre Botschaft: Helfen macht Spaß, den Tod muss man nicht tabuisieren und von Todkranken lässt sich viel lernen.Direkt im Anschluss steht ab 9.30 Uhr bei der ZDF-Übertragung des Evangelischen Gottesdienstes aus der Saalkirche in Ingelheim am Rhein der "Mut zum Weitersagen" im Fokus. Seit dem ersten Ostermorgen sagen Christinnen und Christen weiter, dass das Licht des Lebens gegen die Dunkelheit siegt. Der Gottesdienst lädt ein, in den Osterjubel einzustimmen und die Osterbotschaft weiterzutragen. Die Predigt hält Kirchenpräsident Dr. Dr. h.c. Volker Jung, die Liturgie liegt in den Händen von Pfarrerin Anne Waßmann-Böhm.Den Geheimnissen der letzten Stunden im Leben Jesu Christi widmet sich am Ostersonntag um 23.55 Uhr auch "ZDF-History". Wie starb der Mann aus Nazareth wirklich? Und wieviel Wahrheit steckt hinter den biblischen Szenarien? In der ZDFmediathek steht die Doku am Karsamstag, 16. April 2022, 23.45 Uhr zur Verfügung."Die Moral von der Geschicht'" ist am Ostermontag, 18. April 2022, 18.15 Uhr im ZDF zu sehen. Collien Ulmen-Fernandes, Moderatorin, Schauspielerin und Autorin für Mutterschaft und Erziehungsfragen, macht sich auf die Suche nach der Moral. Welche Werte und moralischen Vorstellungen sind heute relevant? Sind die Moral- und Wertvorstellungen im digitalen Zeitalter stärker verwundbar denn je? Lehren uns die Götter noch Moral? Für wen ist Jesus ein moralisches Vorbild? Und welche Moral gibt man dem Nachwuchs mit auf den Lebensweg? Die Sendung "Die Moral von der Geschicht\u02b9 - Mit Collien Ulmen-Fernandes" ist am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse -Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 / 7016100 und unterhttps://presseportal.zdf.de/presse/christlichesosterprogramm"Gottesdienste" in der ZDFmediathek: https://zdf.de./gesellschaft/gottesdienste"Leben ist mehr!" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/eXq/"37°Leben" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/37-grad-lebenPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5184784