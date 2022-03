IP-Highlights

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220330005027/de/

Extending Alma Technologies UHT Image Video Compression product line, the new UHT-DSC-E and UHT-DSC-D IP cores provide ultra-low latency visually lossless compression across display interfaces and devices. (Graphic: Business Wire)