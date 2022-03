Biontech mit starken Zahlen und Plänen für Aktienrückkauf

Werbung



Das Unternehmen stellt Geschäftszahlen zum Jahr 2021 vor. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, den DAX©, den Nasdaq Composite©-Index sowie die Palantir-Aktie unter die Lupe.



Das Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Mainz stellte am Mittwochmittag seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 vor. Den Gesamtumsatz konnte das Unternehmen im Vorjahresvergleich von zuvor 482 Millionen Euro deutlich auf nun 18,98 Milliarden Euro steigern. Gleichzeitig erhöhte sich der Nettogewinn von zuvor 15 Millionen Euro auf 10,3 Milliarden Euro im Jahr 2021. Zukünftig möchte Biontech seine Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhen sowie einen Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar initiieren. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management, den Umsatz dank kontinuierlicher Impfstofflieferungen und Neuzulassungen weiter erhöhen zu können.





Eine ausgeprägte Volatilität in Form hoher Handelsspannen auf Tagesbasis dominiert das aktuelle Börsengeschehen. Wie die Lage an den Finanzmärkten aus technischer Sicht aussieht, diskutiert Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, in der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement der täglich aktuellen Chartanalyse anmelden und sich auf eine fundierte technische Analyse verschiedener Werte freuen.

