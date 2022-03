MassChallenge Switzerland, Teil des weltumspannenden MassChallenge-Netzwerks von Innovatoren, gibt erfreut seine Partnerschaft mit Enterra Solutions bekannt. Dieses führende Unternehmen für kognitives Computing leistet Pionierarbeit im Bereich Autonomous Decision, der nächsten Welle analytischer Innovationen jenseits von Data Science. Damit tritt Enterra Solutions der Gemeinschaft in einer leitenden Beraterfunktion auf den Gebieten Advanced Data Analytics und Künstliche Intelligenz bei.

MassChallenge wurde 2009 gegründet und hat Startups auf der ganzen Welt dabei geholfen, mit führenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, die ihnen Fachwissen, Mentoren und Ressourcen zur Verfügung stellen, um sie bei ihrer Expansion und Entwicklung zu unterstützen. Enterra Solutions wird MassChallenge dabei helfen, wirkungsvolle Startups zu identifizieren und sie mit geeigneten Fachleuten und Scaling-Partnern zusammenzubringen, sowie Startups und die MassChallenge-Community bei der Daten- und KI-Nutzung zu beraten.

MassChallenge und Enterra Solutions sind davon überzeugt, dass sie gemeinsam Startups unterstützen und der MassChallenge-Community von Partnerunternehmen einen Mehrwert bieten können. Dabei greift Enterra auf seine langjährigen Beziehungen zurück und verstärkt seine Präsenz bei Unternehmen und Investoren in der Schweiz, um in das regionale Innovations-Ökosystem zu investieren, indem es MassChallenge bei der Suche nach führenden aufstrebenden Technologien auf dem Schweizer Markt unterstützt und berät.

"Wir freuen uns, mit Enterra Solutions einen neuen Partner gewonnen zu haben, der Know-how in den so wichtigen Bereichen Data Science und KI mitbringt. Ich bin gespannt, wie wir dieses Wissen und diese Expertise einbringen können, um sowohl für Startups als auch für Partner in der gesamten globalen MC-Community einen Mehrwert zu schaffen", sagte Ian Roberts, President von MassChallenge Switzerland.

"Wir haben gerade erst an der Oberfläche dessen gekratzt, was mit fortschrittlicher Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz alles möglich ist, und die Zukunft sieht rosig aus", sagte Stephen DeAngelis, CEO von Enterra Solutions."Unsere Partnerschaft mit MassChallenge verdeutlicht unser Engagement für die Weiterentwicklung dieser Technologien und der Unternehmer, die sie voranbringen wollen. Wir möchten die Unternehmen und Unternehmer von MassChallenge Switzerland dabei unterstützen, den Status quo zu durchbrechen und der Welt zu helfen, das volle Potenzial von Daten und KI auszuschöpfen."

Über Enterra Solutions

Enterra Solutions ist das führende Unternehmen für kognitives Computing, das datengestützte, präskriptive Analytik und Erkenntnisse für Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen bereitstellt. Das Unternehmen automatisiert eine neue Art der Problemlösung und Entscheidungsfindung, die über fortschrittliche Analysen hinausgeht, um Anfragen zu beantworten und sofortige Erkenntnisse zu liefern. Dank dieser leistungsstarken Fähigkeit können Kunden Zusammenhänge aufdecken und verstehen, die zu einer innovativen Entwicklung neuer Produkte und Innovationen, einem besseren Konsumentenverständnis, einem verbesserten Lieferkettenablauf und einem effizienteren und gezielteren Verbrauchermarketing führen. Die Analysen und Erkenntnisse von Enterra helfen weltweit führenden Marken und Unternehmen dabei, intelligenter zu agieren, indem sie mehr Aussagekraft aus ihren Daten gewinnen.

Weitere Informationen: www.enterrasolutions.com

Über MassChallenge

MassChallenge ist das globale Netzwerk für Innovatoren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und sieben Standorten weltweit unterstützt mutige Unternehmer dabei, den Status quo zu durchbrechen und einen sinnvollen Wandel herbeizuführen. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 haben mehr als 2.928 Ehemalige von MassChallenge mehr als 8,6 Mrd. US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht, mehr als 3,6 Mrd. US-Dollar an Einnahmen generiert und insgesamt mehr als 186.000 Arbeitsplätze geschaffen.

Weitere Informationen: www.masschallenge.org/programs-switzerland

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220330005271/de/

Contacts:

Medien: Elodie Waquet, elodie@masschallenge.org

Presse: Emma Gielata, egielata@matternow.com