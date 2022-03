In diesem Fall würde der DAX wohl auch mit einer sehr bärischen Wochenkerze aus der laufenden Handelswoche gehen und damit ein Signal für ein Ende der Erholung generieren. Der DAX befindet sich aktuell weiterhin in einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend und konnte am Vortag ein Stärkesignal mit dem Anstieg über den wichtigen 50er-EMA generieren. Aktuell notiert der DAX aber wieder im Bereich ...

