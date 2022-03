MillTechFX, die FinTech-Tochtergesellschaft von Millennium Global Investments, expandiert nach dem Erfolg ihres Multi-Banken-Devisenmarktplatzes (FX) in Großbritannien und in Nordamerika nach Kontinentaleuropa.

Im Verlauf des vergangenen Jahres wurden über den Devisenmarktplatz Kundengeschäfte von Vermögensverwaltern und Unternehmen aus aller Welt getätigt. Dessen Kunden haben bereits Dutzende Milliarden US-Dollar gehandelt; die Nutzung nimmt weiterhin zu.

In Paris befindet sich die neue europäische Zentrale des Unternehmens, das nun nach der Zulassung durch die beiden französischen Finanzbehörden die französische Wertpapieraufsichtsbehörde AMF und die französische Bankenaufsichtsbehörde ACPR in der Lage ist, in der gesamten EU an den Start zu gehen.

Vermögensverwalter und Unternehmen haben bisher kaum eine andere Wahl, als für die Abwicklung und Absicherung von Devisengeschäften deutlich zu viel zu bezahlen1 und den operativen Aufwand für die Implementierung und Verwaltung mehrerer Geschäftsbeziehungen zu tragen, um die bestmöglichen Konditionen zu erhalten.

MillTechFX möchte dies ändern, indem es den Devisenmarkt mit seinem Multi-Banken-Devisenmarktplatz grundlegend verändert. Der Marktplatz wird es Vermögensverwaltern und Unternehmen ermöglichen, sowohl die Devisenkosten als auch den operativen Aufwand erheblich zu verringern, der mit der Abwicklung und der rollierenden Absicherung von Devisengeschäften verbunden ist. Die unabhängige, durchgängige Währungslösung des Unternehmens bietet direkten Zugriff auf Großhandels-Devisenkurse von mehr als zehn Kontrahentenbanken sowie eine transparente, optimale Abwicklung.

MillTechFX hat es sich zum Ziel gesetzt, eine gerechtere, transparentere und kosteneffizientere Lösung für die Abwicklung und Absicherung von Devisengeschäften anzubieten, die auf der jahrzehntelangen Erfahrung der Gesellschaft Millennium Global aufbaut, die mehr als 19,5 Mrd. US-Dollar an institutionellen Währungsmandaten verwaltet*.

Eric Huttman, CEO von MillTechFX, äußerte sich hierzu wie folgt: "In den vergangenen zwölf Monaten haben wir ein enormes Wachstum bei der Anzahl der Neukunden und bei dem auf unserem FX-Marktplatz abgewickelten Handelsvolumen verzeichnet. Dieser Erfolg zeigt, dass Vermögensverwalter und Corporate Treasurer sich aktiv von überkommenen FX-Prozessen und -Kooperationen abwenden und stattdessen kostengünstige, effiziente und transparente Multi-Banken-Lösungen nutzen. Als Unternehmen mit globalen Ambitionen freuen wir uns darauf, die Vorteile unseres Marktplatzes über unsere Zentrale in Paris in Zukunft auch Unternehmen und Vermögensverwaltern in der EU anzubieten."

Stephanie Aufan, Directeur Général von MillTechFX Europe, kommentierte dies wie folgt: "Paris zählt zu den führenden Hightech-Standorten Europas. Die Stadt verfügt über einen bemerkenswerten Talentpool und eine hervorragende Verkehrsanbindung an London und an das übrige Europa. Von unserer Pariser Zentrale aus werden wir die Tür zu einem transparenteren, effizienteren und kostengünstigeren Zugang zur Multi-Banken-Devisenabwicklung aufstoßen und so die Wettbewerbsbedingungen für Vermögensverwalter und Unternehmen in der gesamten EU verbessern."

Über MillTechFX

MillTechFX ist ein unabhängiger Multi-Banken-Devisenmarktplatz, der speziell für Fondsmanager, institutionelle Anleger und Corporate Treasurer entwickelt wurde und der sich darauf konzentriert, deren FX-Abwicklungskosten und den operativen Aufwand zu senken.

Das Unternehmen nutzt die Finanzkraft von Millennium Global, einem der weltweit größten Währungsspezialisten, der mehr als 25 Jahre Erfahrung im Devisenhandel, ein jährliches Devisenvolumen von 760 Mrd. US-Dollar und ein verwaltetes Vermögen von 19,5 Mrd. US-Dollar vorweisen kann.*

Die Kunden des Unternehmens erhalten direkten Zugriff auf spezielle Devisenkurse für institutionelle Akteure von mehr als zehn Kontrahentenbanken und somit die Möglichkeit einer optimalen Abwicklung bei voller Kostentransparenz. Die Kunden haben bisher bereits Milliarden von US-Dollar über MillTechFX gehandelt, wobei das Volumen Monat für Monat zunimmt.

MillTechFX hat seinen Hauptsitz in London, dem größten Devisenhandelsplatz der Welt, unterliegt der Zulassung und Aufsicht der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA und ist bei der US-amerikanischen National Futures Association (NFA) und beim kanadischen Financial Transactions and Reports Analysis Centre FINTRAC registriert.

*Das von Millennium Global Investments Ltd (MGIL) zum 31. Dezember 2021 verwaltete Vermögen setzt sich aus 19,361 Mrd. US-Dollar an fiktiven Vermögenswerten für nicht kapitalgedeckte verwaltete Konten und aus 148 Mio. US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten in kapitalgedeckten Instrumenten zusammen.

Das jährliche Handelsvolumen für 2021 bezieht sich auf alle Aktivitäten der Millennium Group. Zur Millennium Group gehören Millennium Global Investments Limited, Millennium Global (Europe) SAS sowie Millennium Global Treasury Services Limited.

Wichtige Informationen

Das vorliegende Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Aufforderung und kein Angebot zur Zeichnung oder zum Kauf der genannten Produkte oder Dienstleistungen dar.

Die hier enthaltenen Informationen sind für professionelle Kunden (bzw. nur für ausgewählte professionelle Kunden) bestimmt. MillTechFX wendet sich nicht an Privatkunden, da die von MillTechFX angebotenen Produkte nicht für Privatkunden geeignet sind bzw. diesen nicht bereitgestellt werden.

Die hier enthaltenen Informationen stellen keine Beratung zu rechtlichen, steuerlichen oder betriebswirtschaftlichen Themen und keine Anlageempfehlungen dar und sollten auch nicht als solche betrachtet werden. Konsultieren Sie vor einer Entscheidung Ihren Anlage-, Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- oder sonstigen Berater.

