Der Optimismus bezüglich einer bevorstehenden Friedenslösung im Ukraine-Konflikt war scheinbar verfrüht. Die Kämpfe in den Regionen, für die Russland gestern noch Truppenabzüge in Aussicht stellte, halten an. Die wieder aufkommende Skepsis der Anleger ist deutlich am Deutschen Aktienindex abzulesen, der jetzt schon fast 400 Punkte unter seinem am Dienstag erreichten Erholungshoch notiert. Die Widerstandszone zwischen 14.800 und 15.200 Punkten hat sich in einem ersten Anlauf als zu schwierig erwiesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...