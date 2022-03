Der Sportartikelkonzern steigerte den vergleichbaren Umsatz des vierten Quartals um 23 %, aufgeteilt in + 35 % im internationalen und + 21 % im Heimatgeschäft (Nordamerika). Der Direktabsatz an die Konsumenten wurde um 17 % ausgebaut, er erreichte einen Anteil von 49 % am Konzernumsatz.



Auch der Vergleich mit 2019 war mit + 50 % beim Umsatz und + 46 % beim Gewinn beachtlich. Im laufenden Jahr visiert LULULEMON einen 7,49 bis 7,615 Mrd. $ Umsatz an, das Gewinnziel lautet auf 9,15 bis 9,35 $ je Aktie. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten hatte 7,24 Mrd. $ Umsatz und 9,05 $ Gewinn je Aktie betragen.



Nachbörsliche + 5,2 % setzten die + 3,7 % aus dem regulären Handel fort. Die Aktie mit Kürzel LULU verlor vom Jahreshoch im November bis Mitte März 40 % an Wert.



