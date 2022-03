Der Energieversorger E.on setzt bei seinem Engagement zur Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft auch auf externe Kooperationen. Mit Tree Energy Solutions (TES) sei eine strategische Partnerschaft vereinbart worden, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Ziel sei es, grünen Wasserstoff in großem Umfang nach Deutschland zu importieren. Im Rahmen der Kooperation werden mögliche gemeinsame Vorhaben entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette geprüft.E.on hatte bereits am Vortag eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...