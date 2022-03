SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2022 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats



30.03.2022 / 17:45



An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit eindeutigem Mehr zugestimmt. An der Generalversammlung waren insgesamt 636'989 Aktienstimmen vertreten, was 24.9% der Stimmrechte entspricht.



Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu: Der Lagebericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 wurden genehmigt.

Dem Vergütungsbericht 2021 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.

Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -4'628'588 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Den Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Michel Vauclair, Arthur Ruckstuhl, Peter Mettler, Patrick Niggli und Thomas Sojak wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.

Michel Vauclair wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Thomas Sojak und Patrick Niggli wurden in Einzelwahlen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde Schilter Rechtsanwälte GmbH, Zug, und als Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für jeweils eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 von TCHF 150 wurde genehmigt.

Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 von TCHF 2'000 wurde genehmigt.

Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.90 pro Namenaktie. Der Nennwert pro Namenaktie beläuft sich neu auf CHF 44.20. Nach den gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufen wird der entsprechende Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung und die Auszahlung des Nennwertrückzahlungsbetrags finden voraussichtlich Mitte Juni 2022 statt.

Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt, das bestehende genehmigte Kapital von CHF 8'759'000.00 (190'000 vollständig zu liberierende Namenaktien) aufzuheben. Dieses wurde unter einem weiteren Traktandum durch neues genehmigtes Kapital ersetzt.

Die Generalversammlung stimmte der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals im Maximalbetrag von CHF 11'271'000.00 zu. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 29. März 2024 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 255'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 44.20 Nennwert im genannten Maximalbetrag zu erhöhen. Artikel 3a der Statuten wird entsprechend angepasst. Kontaktperson

Peter Mettler

Delegierter des Verwaltungsrats und CEO

SenioResidenz AG

Feldeggstrasse 26

CH-8008 Zürich

Telefon +41 (0)44 905 20 90

info@senio.ch

www.senio.ch SenioResidenz AG

Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993 ISIN CH0384629934. www.senio.ch

