Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat heute seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Dabei haben die Mainzer beeindruckende Erfolge vorzuweisen. Denn im abgelaufenen Jahr konnte BioNTech insgesamt rund 19 Milliarden Euro erlösen. Davon verblieben insgesamt rund 10,3 Milliarden Euro als Gewinn. Die Umsatzrendite bzw. Gewinnmarge liegt also bei fast schon sagenhaften 54,2 Prozent!

Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Umsatzziele in Höhe von 13 bis 17 Milliarden Euro für dieses Jahr bekräftigt. Die Aktionäre, die in den vergangenen Monaten doch einige Rückschläge hinnehmen mussten, werden nun gleich doppelt entlohnt. Zum einen plant BioNTech in den kommenden zwei Jahren Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro zurückzukaufen, was die Kurse anschieben dürfte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...