SAF-HOLLAND übernimmt die britische IMS Limited



30.03.2022 / 17:59

Bessenbach, 30. März 2022. SAF-HOLLAND ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat die IMS Limited, Shepshed, England, von seinem bisherigen Exklusiv-Vertriebspartner IMS Group übernommen. Der Kaufpreis liegt im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Gesellschaft wird ab April 2022 in den Konzernabschluss der SAF-HOLLAND SE einbezogen. IMS Limited beschäftigt aktuell 19 Mitarbeiter. Mit der Übernahme stärkt SAF-HOLLAND seine Marktposition in Großbritannien und Irland und strebt zukünftig einen weiteren Ausbau des Marktanteils in dieser wichtigen Region an. "Nähe und direkter Zugang zu unseren Endkunden sind in der Transport- und Logistikindustrie die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Der etablierte Kundenstamm ist eine ideale Ausgangsbasis, um den britischen und irischen Markt künftig mit unserem gesamten Produktportfolio noch umfassender zu bearbeiten", erläutert Alexander Geis, Vorstandsvorsitzender der SAF-HOLLAND SE, die Gründe für diese Akquisition. IMS Limited ist ein Anbieter für nachhaltige, effiziente, kostengünstige und innovative Lösungen für die Transportbranche, der die konzerneigenen Qualitätsmarken SAF-HOLLAND und SAUER Quality Parts in Großbritannien und Irland vertreibt. SAF-HOLLAND ist seit 2018 über seine Tochtergesellschaft Axscend Ltd. mit Telematik- und Connectivtity-Lösungen in Großbritannien direkt aktiv. Die Übernahme ermöglicht die Realisierung von Synergien durch eine einheitliche Kundenansprache mit einem umfangreichen Produktportfolio und zusätzlich die Ausweitung des Aftermarket-Geschäfts. Christoph Günter, President der Region EMEA, sagt: "Mit der Übernahme der britischen Aktivitäten unseres Vertriebspartners IMS Group sichern wir unser Geschäft auf den britischen Inseln langfristig ab. Durch das Insourcing der Vertriebsaktivitäten erhöhen wir zudem unseren Wertschöpfungsanteil. Wichtig sind für uns auch die dadurch resultierenden Geschäftspotentiale im Aftermarket-Geschäft." Kontakt Petra Müller

Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer sowie Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Rund 3.600 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Die SAF-HOLLAND Aktie ist seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.





Kontakt:

Petra Müller

Leiterin Investor Relations, Corporate und ESG Communications



SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-918

petra.mueller@safholland.de

