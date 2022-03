Ina Invest Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

Generalversammlung 2022: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge



30.03.2022 / 18:00



Glattpark (Opfikon), 30. März 2022 - Die ordentliche Generalversammlung der Ina Invest Holding AG hat heute ohne physische Präsenz der Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit gutgeheissen. Die durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit einer Präsenzquote von 78.72% repräsentierten Aktionäre genehmigten unter anderem mit einer Zustimmung von 99.64% den Antrag des Verwaltungsrates, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten. Die bisherigen Verwaltungsräte Stefan Mächler (Präsident), Christoph Caviezel, Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, Hans Ulrich Meister und André Wyss wurden alle für eine weitere Amtszeit bestätigt. Stefan Mächler freut sich über die grosse Zustimmung, welche die Aktionäre mit über 95% zu allen Traktanden kundgegeben haben: «Im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung danke ich unseren Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere wichtige Meilensteine auf dem Weg zum nachhaltigsten Schweizer Immobilienportfolio zu erreichen.» Kontakt für Investoren und Analysten

Marc Pointet, CEO

T +41 44 552 97 17

investors@ina-invest.com Kontakt für Medien

Corporate Communications

T +41 44 552 97 27

communications@ina-invest.com Ina Invest ist ein unabhängiges Schweizer Immobilienunternehmen und entwickelt nachhaltigen Wohn-, Arbeits- und Lebensraum mit Fokus auf hybride Immobilien, die langfristige Nutzungsflexibilität und Rentabilität gewährleisten. Entstanden als Spin-off von Implenia, hält Ina Invest heute eines der grössten und potenzialstärksten Entwicklungsportfolios der Schweiz. Die Immobilien sind von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix auf. Ina Invest plant, weiter zu investieren und zu wachsen und dabei eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote sowie mindestens 50% Wohnanteil beizubehalten. Dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg erfüllt Ina Invest höchste Nachhaltigkeitsstandards und ist laut GRESB-Benchmark-Analyse das nachhaltigste Unternehmen seiner Peer Group in Westeuropa. Ina Invest ist seit Juni 2020 an der SIX Swiss Exchange kotiert (INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter ina-invest.com.

Ende der Medienmitteilungen