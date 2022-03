Boston, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) -Nasuni for Game Builds ermöglicht eine schnelle, mühelose globale Zusammenarbeit von Entwicklern und automatische Backups mit nahezu sofortiger Wiederherstellung und einer Reduzierung der Gesamtkosten für die Dateispeicherung um 50 %.Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Dateidatendiensten, hat die Unterstützung des AWS for Games Projekts von Amazon Web Services (AWS) mit Nasuni für Game Builds. Nasuni for Game Builds nutzt Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) als Backend-Storage-Cloud und ermöglicht es Spieleentwicklern und Qualitätssicherungs-Testern, komplexe Spiele-Builds mit umfangreichen Assets schnell mit Teams auf der ganzen Welt auszutauschen und zusammenzuarbeiten, was die Qualität des Spiels erhöht und die Entwicklungs- und Testzeit verkürzt.AWS for Games ist ein Projekt mit Services und Lösungen von AWS und AWS-Partnern, die speziell für Spielekunden entwickelt wurden. Das Projekt macht es Spieleentwicklern, Herausgebern und Plattformen leichter, die richtigen Tools und Partner für die Entwicklung, den Betrieb und das Wachstum ihrer Spiele auszuwählen. Für Kunden, die ihre Bereitstellungen mit lösungsspezifischem Support beschleunigen möchten, identifiziert AWS for Games auch dedizierte AWS Game Tech-Branchenspezialisten, AWS-Services und führende AWS-Partner in jedem Lösungsbereich.Es gibt zwar bekannte Verwaltungstools für Entwickler, um Code und Assets zu verwalten, aber die Spiele von heute werden oft von globalen Teams entwickelt, die ein Follow-the-Sun-Entwicklungs- und Testmodell verwenden. Die gemeinsame Nutzung von Grafiken, Spiel-Assets, Prototypen und Builds durch weit verstreute Teams ist ein schwieriger Prozess, der umständliche Tools für die Synchronisierung oder den Fernzugriff erfordert, die beide die Entwicklungs- und Testzyklen verlangsamen können.Nasuni for Game Builds bietet Dateidatenservices, die auf Amazon S3 aufbauen. Die goldenen Kopien aller Dateidaten werden zentral im Objektspeicher gespeichert, während Kopien der Arbeitsdateien auf intelligente Weise am Rand zwischengespeichert werden, was einen leistungsstarken "lokalen" Zugriff von jedem Standort aus ermöglicht. Änderungen an den lokalen Kopien werden automatisch mit Amazon S3 synchronisiert und dann an die gewünschten Edge-Standorte verteilt. Verwendete Dateien werden global gesperrt, um Probleme mit der Versionskontrolle zu vermeiden.Herkömmliche Backup-Ansätze vor Ort funktionieren oft nicht für Dateidaten, da der Kopierprozess nicht mit der Größe der Dateidaten Schritt halten kann. Nasuni for Game Builds sichert automatisch alle Daten nach einem von Ihnen festgelegten Zeitplan (bis zu alle paar Minuten), ohne die Produktionsumgebung zu verlangsamen. Die Wiederherstellung selbst extrem großer Dateien dauert nur wenige Minuten.Daher können Spieleentwicklungsunternehmen:- Die Zeit bis zur Veröffentlichung von Spielen wird um bis zu 25 % verkürzt und die Qualitätssicherung verbessert, indem die Anzahl der wöchentlich zum Testen verfügbaren Builds um das 30-fache erhöht wird.- Die gemeinsame Nutzung und die Zusammenarbeit an Spiel-Builds von jedem Ort aus, ohne dass die Kapazität erschöpft ist und ohne dass die Leistung oder Sicherheit beeinträchtigt wird.- Die Kosten senken, indem Sie die alte Infrastruktur für die Dateispeicherung vor Ort reduzieren oder ganz abschaffen, um bis zu 50 %. In der Zwischenzeit können Spieleentwickler ihr wertvolles geistiges Eigentum (IP) schützen, indem sie eine unbegrenzte Anzahl von Kopien behalten können.- Stellen Sie sicher, dass wichtige Dateidaten vor Ransomware und kritischen Ausfällen geschützt sind."Die moderne Spieleentwicklung erfordert große, globale Teams von Entwicklern, Künstlern und Testern, die nach dem Follow-the-Sun-Modell arbeiten", so John Capello, Vizepräsident für Strategie und CTO bei Nasuni. "Nasuni arbeitet mit AWS zusammen, um ein Cloud-natives, globales Dateisystem bereitzustellen, das es Unternehmen ermöglicht, sehr große Spieldateien problemlos gemeinsam zu nutzen und zu bearbeiten und sie gleichzeitig vor Beschädigung und Verlust zu schützen, während gleichzeitig die Gesamtkosten für die Speicherung von Spielen halbiert werden.Weitere Informationen zu Nasuni for Game Builds finden Sie auf unserer Seite im AWS Marketplace, einem digitalen Katalog mit Tausenden von Softwareangeboten unabhängiger Softwareanbieter, die das Suchen, Testen, Kaufen und Bereitstellen von Software, die auf AWS läuft, erleichtern.Informationen zu NasuniNasuni bietet modernen Cloud-Dateispeicher, der auf dem weltweit einzigen cloud-nativen globalen Dateisystem basiert. Nasuni ist ein Cloud-Ersatz für herkömmliche NAS- und Dateiserversilos (NAS steht für Network Attached Storage), mit dem Dateidaten zu einem Bruchteil der Kosten in einem leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeicher konsolidiert werden. Nasuni macht außerdem komplexe Infrastrukturen für Legacy-Backups und Notfallwiederherstellung überflüssig und vereinfacht die IT-Administration erheblich. Unternehmen und Organisationen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateien zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni bedienten Branchen gehören die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts (USA) und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. 