Mit einem kräftigen Anstieg begeht Standard Lithium den heutigen Handelstag. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund sechs Prozent im Plus. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund 0,3 Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieser Hochpunkt verläuft bei 8,01 USD. Bei Standard Lithium ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...