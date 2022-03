DGAP-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Haier Smart Home veröffentlicht Geschäftszahlen für 2021: Fokus weiterhin auf Produktinnovation durch F&E-Investitionen. Umsatz und Gewinn erreichen Rekordhöhe. - Umsatzsteigerung um 15,8 % auf RMB 227,556 Mrd. - Gewinn steigt um 47,1 % gegenüber dem Vorjahr - Hervorragende Performance im Premium- und Überseemarkt Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 30. März 2022 - Haier Smart Home Co., Ltd. ("Haier Smart Home" oder "das Unternehmen", Börsenkürzel: 690D.DE, 600690.SH, 6690.HK) hat heute seinen Geschäftsbericht für 2021 veröffentlicht. Ohne die Auswirkungen der Veräußerung von COSMOPlat erwirtschaftete Haier Smart Home im Geschäftsjahr 2021 ein deutliches Umsatzwachstum von 15,8 % auf RMB 227,556 Mrd. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn stieg auf RMB 13,067 Mrd. Dies entspricht einem Wachstum von 47,1 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg um 31,3 % auf RMB 23,130 Mrd. Das Auslandsgeschäft erreichte eine neue Bestmarke: Der Umsatz von Casarte verzeichnete mit RMB 12,9 Mrd. eine Rekordhöhe und lag 40 % über dem Vorjahreswert. Das Geschäftsjahr 2021 war insgesamt gekennzeichnet durch einen kontinuierlichen Anstieg der Rohstoffpreise auf der Angebotsseite und einem verhaltenen Konsum auf der Nachfrageseite sowie durch wiederkehrende Effekte der Corona-Pandemie, steigende Kosten für die Seefracht und zunehmende geopolitische Unsicherheiten. Dennoch erreichten Umsatz und Gewinn von Haier Smart Home ein Rekordhoch und übertrafen damit die Markterwartungen. Diese positiven Ergebnisse sind im Wesentlichen auf die konsequente Umsetzung der Smart-Home-Strategien des Unternehmens weltweit zurückzuführen. Anhaltende digitale Transformation führte zu Kostensenkungen und verbesserte die operative Effizienz Haier Smart Home hat den Prozess der unternehmensweiten digitale Transformation auch im Geschäftsjahr 2021 weiter intensiviert. So verstärkte das Unternehmen erneut seine Anstrengungen zugunsten des Ausbaus seines Online-Betriebssystems, um die effiziente, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit im Unternehmen zu fördern und die Betriebskosten zu senken. Die kontinuierlichen Investitionen in die digitale Transformation haben weitere Rentabilitätssteigerungen erbracht. So verzeichnete Haier Smart Home einen Anstieg bei der Kundenakquisitionsrate je Vertriebsmitarbeiter um 38 % im Vergleich zum Vorjahr. Zudem konnte die Kostenquote des Unternehmens ohne die Auswirkungen der Veräußerung von COSMOPlat gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 1,6 Prozentpunkte gesenkt werden. Umsatz von Casarte erreichte mit RMB 12,9 Mrd. eine Rekordhöhe - nachhaltiges Wachstum in den Bereichen Klimaanlagen und Küchengeräte Im Jahr 2021 setzte der Markt für Premium- und Smart-Home-Produkte seinen Wachstumskurs fort. Vor diesem Hintergrund kletterte der Umsatz von Casarte, der Premium-Marke von Haier, auf RMB 12,9 Mrd. (ein Anstieg von 40 % gegenüber 2020). In fünf aufeinanderfolgenden Jahren verzeichnete Casarte eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 36 % und realisierte damit nicht nur starke Zuwachsraten, sondern auch einen hohen Marktanteil. Der Umsatz von Haier Smart Home im Bereich der Klimaanlagen verzeichnete im Jahr 2021 einen Anstieg um 26,2 %, wobei die hochwertigen Haushaltsklimageräte von Casarte sogar eine Wachstumsrate von 56,7 % realisierten. Auch im Küchengerätegeschäft erreichte Haier Smart Home vor allem durch hochwertige Neuprodukte auf dem Markt und die Entwicklung eines Szenario-Ökosystems nachhaltiges Wachstum. Die Erlöse stiegen 2021 in diesem Bereich um 26,1 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Einzelhandelsumsatz von Casarte um 95,1 % zulegte. Darüber hinaus entwickelte Haier Smart Home neue Produktmerkmale bei aufstrebenden Produktkategorien wie Trocknern und Geschirrspülern, die mit einem dreistelligen Zuwachs bei Umsatz und Gewinn zu Buche schlugen. Betriebsgewinnmarge im Überseegeschäft verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozentpunkte In den Überseemärkten kamen Haier Smart Home angesichts der aktuellen Herausforderungen, wie dem kontinuierlichen Anstieg der Rohstoffpreise und der internationalen Logistikkosten, die Vorteile der Präsenz lokaler Teams in den Bereichen F&E, Produktion und Vertrieb zugute, um Betriebskosten zu senken. Im Berichtszeitraum beliefen sich der Umsatz und das Betriebsergebnis des Unternehmens aus dem Überseegeschäft auf RMB 113,73 Mrd. bzw. RMB 5,93 Mrd., was einem Anstieg von 13 % bzw. 48,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In allen bedeutenden regionalen Märkten weltweit konnte Haier Smart Home seinen Wachstumskurs mit schnell wachsenden Umsatzzahlen fortsetzen. 2021 nahm Haier Smart Home den India Industrial Park, das europäische Produktionswerk für Trockner und das europäische Industrie 4.0-Werk für Kühl-/Gefrierkombinationen in Betrieb. Diese drei Smart Factories nutzen Künstliche Intelligenz, Big Data und IoT-Technologie, um ihre Produktions- und Arbeitsabläufe zu optimieren. Ihre Jahresproduktionskapazität liegt bei über 5,25 Millionen Einheiten und wird 2022 noch weiter erhöht. Um das in diesem Bereich entstehende Marktpotenzial zeitnah realisieren zu können, werden 2022 zwei weitere Herstellungswerke in Betrieb genommen: das europäische Werk für Gefrier-/Kühlgerätekombinationen und das europäische Geschirrspülerwerk. Die Marke Three-Winged Bird erzielte im Berichtszeitraum erhebliche Fortschritte Three-Winged Bird, die exklusive Szenariomarke von Haier Smart Home, konzentriert sich seit ihrer Einführung im Jahr 2020 auf das Nutzererlebnis und die Nutzerbedürfnisse, indem sie den Kunden maßgeschneiderte Smart-Home-Services für Haushaltsgeräte, Wohnungseinrichtung, Wohnungsdekoration und das Alltagsleben zuhause aus einer Hand anbietet. Ende 2021 lag die Zahl der aktiven Nutzer der Three-Winged Bird App bei 6,75 Millionen. Außerdem hatte Three-Winged Bird bis zu diesem Zeitpunkt bereits insgesamt 1.317 Szenario-Shops aufgebaut. Kontinuierliche Investitionen unterstützen künftiges Wachstum Die starke Entwicklung der Szenario-Marke hängt mit den kontinuierlichen Investitionen in die technologische Forschung und Entwicklung zusammen. Im Jahr 2021 hat Haier Smart Home seine Investitionen in 5G-, KI-, IoT- und weitere Technologien erneut erhöht und seine F&E-Investitionen damit im Vergleich zum Vorjahr um 22,0 % gesteigert. Auch 2021 führte Haier Smart Home das "Global Smart Home Invention Patent Ranking" mit 4.535 Erfindungspatenten an und belegte damit zum sechsten Mal in Folge Platz 1 auf dieser Weltrangliste. Haier Smart Home integriert aktiv ESG-Themen in seine Unternehmensstrategie und praktiziert ein zielorientiertes Nachhaltigkeitsmanagement. Damit reagiert das Unternehmen auch auf die nationale Strategie Chinas, die bestrebt ist, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 deutlich zu reduzieren und bis 2060 kohlenstoffneutral zu werden, um eine grünere und nachhaltigere Zukunft zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang hat Haier Smart Home beispielsweise ein Haushaltsgeräte-Recyclingprojekt ins Leben gerufen und in die Errichtung von Recyclinganlagen für Haushaltsgeräte investiert. Im Mai 2021 eröffnete das Unternehmen seine erste Smart-Recycling-Fabrik in China - die erste ihrer Art, die Komponenten aus ausrangierten elektronischen Geräten extrahiert. Die erste Projektphase kann voraussichtlich im Juli in Betrieb genommen werden und wird die Verarbeitung von 2 Millionen Haushaltsaltgeräten mit einer Modifizierungs- und Granulierungskapazität von 30.000 Tonnen pro Jahr ermöglichen. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie und -maßnahmen des Unternehmens finden Sie im ESG-Bericht 2021 unter https://smart-home.haier.com/en/. Haier Smart Home verzeichnete im Geschäftsjahr 2021 erneut eine starke Wachstumsdynamik. Das Unternehmen wird die Umsetzung seiner globalen Smart-Home-Strategien weiter vorantreiben und damit seinen Weg des nachhaltigen Wachstums fortsetzen. Der vollständige Geschäftsbericht 2021 der Haier Smart Home Co., Ltd. steht unter https://smart-home.haier.com/en/ zur Verfügung.

IR-Kontakt:

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000

Email: ir@haier.hk Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sara Pinto

Sven Pauly

pi@crossalliance.de

T: +49 (0) 89 1250903 35 Über Haier Smart Home Co., Ltd.: Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Anfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleine Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat die Smart Home Experiential Cloud eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

