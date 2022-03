The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.03.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2022

.

ISIN Name

DE000A2GSQ14 FMS WERTMGMT IS.20/22

DE000A2YPD28 D2S WERTMGMT IS.20/22

CA74971G1046 RF CAPITAL GROUP INC.

