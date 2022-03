Mit einem prozentual zweistelligen Kurssprung zählt die Aktie des Sportartikelherstellers Lululemon am Mittwoch zu den Top-Performern an der Wall Street. Auftrieb verleihen frische Zahlen, die der Spezialist für Yoga-Bekleidung am Montag nach US-Börsenschluss vorgelegt hat. Allen voran der Ausblick überzeugt.Im vierten Quartal erlöste Lululemon 2,13 Milliarden Dollar, was im Rahmen der Erwartungen der Analysten lag und einem Wachstum von 23 Prozent entsprach. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen ...

